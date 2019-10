INTER JUVENTUS TIFOSI / Ovazione di 'San Siro' per l'ingresso in campo dell’Inter per il riscaldamento prima del Derby d’Italia contro la Juventus. Scandito a gran voce dai sostenitori nerazzurri il nome di Antonio Conte alla lettura delle formazioni.

Il grande ex della sfida è stato invece fischiato dai supporters bianconeri sistemati nel settore ospiti. Fischi assordanti del pubblico di casa invece per la compagine di, replicati poi alla lettura delle distinte. Tutto esaurito con 76 mila spettatori lo Stadio 'Meazza', con quasi 10 mila supporter della 'Vecchia Signora' che hanno preso posto nel settore ospiti.