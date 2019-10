Inter, Marotta: "Spalletti-Milan? Parlate voi..."

INTER MAROTTA MILAN SPALLETTI JUVENTUS / Prepartita di Inter-Juventus, emozioni sicuramente particolari per Conte e Marotta, grandi ex. Ma l'ad nerazzurro si presenta tranquillo ai microfoni di 'Sky Sport': "Conte è il solito di ogni prepartita, di sicuro stasera è un match importante ma non tanto per la classifica. E' un esame e una verifica per noi dopo un inizio molto positivo.

Nessuna rivalsa per quanto mi riguarda, oggi sono un professionista dell'Inter e contento di esserlo. E' un altro capitolo e un'altra storia. Spero che sia una partita spot per tutto il movimento e che noi si possa fare bene. Siamo primi in classifica e vogliamo confermarci, le motivazioni sono molto alte. Poi di certo la storia non si può cancellare, ma guardiamo al presente e al futuro per riportare l'Inter dove merita. La strada è quella giusta.al? Gli esperti di mercato siete voi, potete darci delle indicazioni...".