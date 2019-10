NEWCASTLE MANCHESTER UNITED CALCIOMERCATO SOLSKJAER ALLEGRI / Altra sconfitta per il Manchester United, che viene battuto anche a Newcastle e incassa la terza sconfitta stagionale in Premier League.

L'1-0 al 72' porta la firma di, una rete che inguaia i Red Devils e, mai così in bilico. La panchina del norvegese è fortemente a rischio, salgono ulteriormente le quotazioni diche potrebbe accettare una proposta in arrivo da Old Trafford.