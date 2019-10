INTER JUVENTUS FORMAZIONI / Attesa alle stelle per Inter-Juventus, in campo tra meno di un'ora con una doppia novità in casa bianconera. Sarri ha infatti scelto Bernardeschi e Dybala a supporto di Cristiano Ronaldo. Out Higuain.

Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barrella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala