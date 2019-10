Serie A, Torino-Napoli 0-0: Mazzarri stoppa Ancelotti, lo scudetto scappa?

SERIE A TORINO NAPOLI / Il Napoli non coglie l'occasione ed in attesa di Inter-Juventus non va oltre lo 0-0 sul campo del Torino rischiando stasera di veder scappare almeno una delle due contendenti per lo scudetto.

Partita di grande intensità tra le due formazioni, con i granata che si difendono con ordine e creano anche le occasioni per far male ai partenopei, come con Verdi ed Ansaldi, mentre ad Ancelotti non bastano gli inserimenti nel secondo tempo di Callejon e Llorente per scardinare la difesa di Mazzarri. Punto importante quindi per il Toro che muove la classifica dopo il ko in casa del Parma, mentre il Napoli stasera dovrà guardare con particolare interesse al derby d'Italia tra Inter e Juventus.

Torino-Napoli 0-0.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 18*, Juventus 16*, Atalanta 16, Napoli 13, Roma 12, Lazio 11, Cagliari 11, Fiorentina 11, Torino 10, Verona 9, Bologna 9, Parma 9, Milan 9, Udinese 7, Sassuolo 6*, Brescia 6*, Spal 6, Lecce 6, Genoa 5, Sampdoria 3.

*Una partita in meno