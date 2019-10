TORINO NAPOLI DI LORENZO / Risultato ancora bloccato all'Olimpico di Torino nel primo posticipo della settima giornata di Serie A tra Torino e Napoli.

Questo il commento dial termine del primo tempo: "Dobbiamo continuare così e cercare di giocare palla a terra, anche se il campo non è dei migliori. Dovremo fare ciò che ci chiede il mister e sbloccare il risultato. Bisogna stare attenti dietro per poi cercare di fare male davanti. È una partita difficile su un campo ostico come quello di Torino, ma dobbiamo continuare così".