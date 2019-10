ROMA CAGLIARI PETRACHI ZONA MISTA / Gianluca Petrachi è intervenuto anche in zona mista dopo il duro sfogo nei confronti di arbitro e assistenti Var di Roma-Cagliari: "La Roma è stata scippata di una vittoria. Lo dico a gran voce. Annullare quel gol è una follia. Di quelle spinte ce ne sono moltissime, Kalinic è stato bravo a prendere posizione, è Olsen che va addosso a Pisacane. È assurdo annullare un gol del genere. Bisogna usare anche il buon senso, perché nelle settimane precedenti abbiamo subito torti importanti, come i falli di mano a Bologna e Lecce nemmeno visti dal Var.

Il comportamento del signoroggi è stato totalmente indisponente, lo hanno visto tutti quelli che erano allo stadio, sennò siamo tutti matti. Non faceva giocare la partita, rallentava il ritmo e non ha mai dato la regola del vantaggio. Su 50 falli, 47 erano per il. Credo che oggi abbia sbagliato totalmente la partita. Capita, ma ultimamente ci capita spesso. Ha avuto un'aria di supponenza dall'inizio, non ci si poteva nemmeno avvicinare che ammoniva. Non voleva nemmeno dare la propria giustificazione sull'accaduto. E questo ha indispettito tutti noi. Davanti a me avevoe gli ho chiesto se Massa aveva qualche trascorso negativo con noi della Roma, perché onestamente secondo me era come se volesse diciamo così, indirizzare la partita. Sono molto amareggiato, ho visto delle cose che non vedevo da tanti anni. Se dovessero vedere questo gol annullato, in Inghilterra lo riderebbero. Il gioco del calcio è un gioco maschio e non per ballerine, altrimenti ci metteremmo tutti le scarpette e il tutù. È stato ingiusto annullare questo gol"