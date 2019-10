Torino-Napoli, che botta Hysaj: costretto al cambio

TORINO NAPOLI INFORTUNIO HYSAJ / Non inizia nel migliore dei modi la sfida di Torino per il Napoli che già in una situazione di emergenza in seguito agli infortuni di Maksimovic e Mario Rui e la squalifica di Koulibaly, alla mezz'ora perde anche Hysaj.

L'albanese in un contrasto aereo ad alta quotaAnsaldi cade malissimo a testa in giù e nonostante il tentativo dell'avversario di riprenderlo con le braccia al volo, l'impatto col terreno è durissimo e davvero rischioso. Si rende dunque necessario l'intervento dello staff medico azzurro che subito chiede il cambio. Al suo posto entrain una difesa davvero ai minimi termini. Dai primi accertamenti, in ogni caso, arrivano rassicurazioni sulle condizioni di Hysaj.