BOLOGNA LAZIO INZAGHI / Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Simone Inzaghi ha commentato così il 2-2 esterno della sua Lazio sul campo del Bologna: "È stata una partita sofferta contro un'ottima squadra organizzata. Siamo rimasti in partita anche con un uomo in meno e abbiamo sprecato due occasioni ma il calcio è anche questo, spiace. Dovremmo analizzare gli errori e porre rimedio. Il rigore di Correa? I rigori li sbaglia solo chi li calcia.

è il nostro rigorista, poi ci sono. Il 'Tucu' deve continuare a lavorare, tornerà presto al gol".

L'allenatore biancoceleste ha poi spiegato la sostituzione di Immobile: "È un trascinatore, è stato bravissimo. Rimasti in 10 ho voluto farlo riposare e lasciare in campo Correa, che mi sembrava più fresco". Infine, Su Mihajlovic: "È stato un bellissimo incontro, non ci siamo potuti abbracciare ma è come se lo avessimo fatto. È una battaglia dura, ma ne uscirà senz’altro".