Roma-Cagliari, la 'non decisione' che fa infuriare Fonseca sul gol annullato a Kalinic

ROMA CAGLIARI GOL KALINIC FONSECA / Non solo il Ds Petrachi. Anche il tecnico della Roma, Fonseca, è furioso nel post-partita di Roma-Cagliari quando commenta ai microfoni di 'Sky' il gol annullato a Kalinic nel finale che lo ha portato all'espulsione per proteste.

L'allenatore, in particolare, sottolinea come: "Prima l'arbitro ha detto che non era fallo, fa un chiaro gesto con la mano. Dopo il gol l'arbitro dice ad un giocatore del Cagliari che non c'è fallo, dopo l'intervento del VAR cambia idea. Fa cenno di no con la mano". Nel mirino del tecnico, ma anche dello staff romanista, la non-decisione dell'arbitro Massa che in un primo momento non convalida il gol, ma con Pisacane a terra sembra dire ai giocatori del Cagliari che non è fallo. Dunque si porta il fischietto alla bocca, intervengono i soccorritori per il difensore dei sardi e nel frattempo arriva l'intervento del Var che dunque fa cambiare la decisione al direttore di gara.