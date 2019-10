p>ROMA CAGLIARI FONSECA / Dopo il rosso rimediato nel finale di gara disi è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per cercare di fare chiarezza sugli episodi più dubbi della gara dell'Olimpico. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Ecco le sue parole: ''Ho meritato il cartellino rosso, non ho dubbi su questo. Nel primo tempo il fallo di Diawara non esiste, perché non interviene al Var? Il gol di Kalinic? Prima l'arbitro ha detto che non era fallo, fa un chiaro gesto con la mano. Dopo il gol l'arbitro dice ad un giocatore del Cagliari che non c'è fallo, dopo l'intervento del VAR cambia idea. Fa cenno di no con la mano. Abbiamo fatto una bella partita, con molte occasioni e concedendo poco. Abbiamo dominato e creato molto, ma questo è il calcio, dobbiamo accettarlo".