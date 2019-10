ROMA CAGLIARI PETRACHI /Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il finale rovente dell'Olimpico del match che si è disputato questo pomeriggio contro il Cagliari. Il dirigente giallorosso è una furia e si scaglia con forza contro la direzione dell'arbitro di gara. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: ''Siamo molto amareggiati perché è da tempo che riceviamo torti. E' un dato di fatto, alla Roma mancano diversi rigori. Contro il Bologna c'è uno netto, il Var non è intervenuto.

Domenica scorsa a Lecce la stessa cosa, l'atteggiamento dell'arbitro di oggi ha creato nervosimo sin dall'inizio. Io faccio riferimento al primo tempo quando abbiamo preso il calcio di rigore. Diawara prende palla ma l'arbitro concede il calcio di punizione. Rispetto Maran, sappiamo che sport è il calcio: Kalinic ha rubato il tempo e Olsen che sbatte su Pisacane, gli ha preso il tempo e sono cose normali che accadono in area di rigore. E' veramente impensabile annullare un gol del genere, il calcio è uno sport maschio non un gioco di signorine. E' chiaramente oggettivo, Kalinic ha rubato il tempo. Io trovo veramente assurdo annullare questo gol, se lo vedono in Inghilterra si mettono a ridere. Nemmeno ad andare al Var e dire: 'Ho fatto una cazz***'. C'è qualche cosa che mi sfugge, siamo tutti mortificati di questo''.