ROMA CAGLIARI MARAN / Rolando Maran, allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il pareggio rimediato questo pomeriggio all'Olimpico contro la Roma di Paulo Fonseca.

L'analisi del match: "L'abbiamo preparata in settimana per reggere l'urto della Roma.

Siamo stati sempre ordinati e compatti, per cui l'interpretazione della gara è stata quella che volevamo. Alla fine abbiamo sofferto un attimo però anche nel momento in cui c'è stata un po' di confusione la squadra è riuscita a portare a casa il risultato''.

Il gol annullato alla Roma: ''Sembra abbastanza netta la spinta, è svenuto anche Pisacane. E' netta, non c'è mai stato il dubbio e non è da mettere in discussione la scelta dell'arbitro''

Il ritorno del Ninja: ''Davanti, in mezzo o dietro Nainggolan può fare qualsiasi cosa''