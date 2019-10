ROMA CAGLIARI / Finale di gara infuocato in Roma-Cagliari, match valido per la 7a giornata di Serie A giocato questo pomeriggio all'Olimpico. Il Var ha infatti annullato la rete del vantaggio siglata da Kalinic per una spinta dello stesso attaccante croato e sono state veementi le proteste della panchina giallorossa.

Su tutti che si è scagliato contro l'arbitro di gara dopo il fischio finale di gara insieme al collaboratore: per entrambi è arrivato il cartellino rosso.