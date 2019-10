PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA LAZIO/ Partita piacevole giocata ad alti ritmi senza esclusione di colpi, visti anche i numeri dei cartellini. I gol, tutti nei primi quarantacinue minuti, sono frutto di azioni estemporanee, uno due veloci e nello stretto. A Krejci e Palacio risponede Immobile con una doppietta personale. Due espulsioni, giuste, condizionano il secondo tempo, Leiva per doppio giallo è cotretto a lasciare il campo, rosso diretta per Medel che blocca Correa lanciato a rete. Meglio la Lazio nella ripresa, che sfrutta il calo fisico della squadra di Mihajlovic. Correa spreca la vittoria colpendo la traversa sul rigore conquistato da Acerbi negli ultimi minuti.

BOLOGNA

Skorupski 6– Non ha colpe sui gol. Reattivo quando viene chiamato in causa.

Tomiyasu 6,5- Gran partita per l’esterno giapponese. Un primo tempo giocato spesso in profondità, corre sulla corsia creando pericoli a Lulic.

Bani 6 – Soffre nel primo tempo facendosi anticipare da Immobile. Più ordinato nella ripresa.

Danilo 5,5 – Appena rientrato dall’infortunio dà meno solido in copertura. Soffre nella ripresa, lento.

Krejci 6,5 – Più offensivo che difensivo. Non trova troppa l’opposizione di Marusic sulla sua fascia e arriva spesso in profondità. Si fa trovare pronto quando serve, con un colpo di testa apre il match mettendo in rete il pallone.

Poli 6– Gioca di sostanza, non si vede ma tappa i buchi dove serve. Fa poco in fase offensiva.

Medel 5- Meno preciso del solito dà un preziosa mano davanti alla difesa. Abbraccia Correa lanciato verso la porta, Orsato con l’aiuto del var tira fuori il cartellino rosso e ristabilisce la parità.

Svanberg 7- Prestazione più che positiva per essere la prima da titolare. Fa tutto bene, si inserisce tra le linee e crea scompiglio in area. Tiro a giro che batte Strakosha ma non il palo, ci pensa Palacio a spingerla in rete. Ok anche in marcatura fissa su Leiva quando riparte la Lazio. Dal 71’ Schouten - minuti di passerella in cui non si vede.

Orsolini 6 – Nasconde il pallone e dribbla Lulic nell’azione del gol di Krejci. Movimenti interessanti , sia quando si inserisce che quando parte esterno. Dal 82’ Skov Olsen sv

Palacio 6,5 – Non è un riferimento avanzato ma continua ad essere il vero regista offensivo della squadra. Si muove tanto sugli esterni creando spazio per gli inserimenti dei centrocampisti. Ribadisce in rete il tiro di Svanberg che bacia il palo. Rischia tanto trattenendo Acerbi in area.

Sansone 5,5 – Non si vede molto. Fa il compitino senza eccellere e si spegne con il passare dei minuti. Giallo per proteste, evitabili. Dal 85’ Santander sv

All. Mihajlovic 6 – Terza volta in panchina in questo campionato. Primo tempo a ritmi alti, la squadra spinge e per due volte va in vantaggio. Calo fisico e mentale nella ripresa.

LAZIO

Strakosha 6,5– Prende due gol ma sul 2-1 salva l’ipotetico terzo gol propiziando una ripartenza dei suoi compagni.

Luiz Felipe 5,5 - Insicuro concede tempo e spazio a Krejci sul gol che sblocca il match. Il giallo lo condiziona.

In inferiorità numerica Inzaghi non lo rischia e lo sostituisce Dal 61’ Bastos 6 – Inserito per rinforzare il reparto in inferiorità numerica.

Acerbi 6,5 – Chiusure precise, attento a guidare la linea difensiva. Da attaccante aggiunto si guadagna un calcio di rigore sul finire del matc.

Radu 6 – Ordinato nella lettura delle traiettorie, legge le situazioni con mestiere.

Marusic 5,5 – Troppo basso nei primi minuti, prende confidenza con il campo. Mostra qualche affondo ma si spegne piano piano.

Milinkovic 6 – Buon rientro dopo l’infortunio. Gioca tra le linee, si fa vedere e ruota nell’area avversaria.

Leiva 4,5 – Primo tempo giocato con intelligenza in mezzo al reparto, smista un buon numero di palloni. Ingenuo rovina il pomeriggio della squadra prendendo due gialli in meno di dieci minuti.

Luis Alberto 6– Palleggia con disinvoltura a centrocampo, serve i compagni con precisione. Meno incisivo sui calci piazzati.

Lulic 6 –Partita di sostanza e grande intensità in entrambe le fasi di gioco. Si fa dribblare da Orsolini nell’azione del primo gol ma si fa perdonare portando palla per quasi trenta metri scaricando un ottimo pallone per il gol di Immobile. Finisce senza energie e viene sostituito. Dal 80’ Jony 6 - minuti importanti in cui si presenta al meglio.

Immobile 7 – Un cecchino spietato, per due volte riporta in partita la squadra battendo Skorupski. Quattro gol in quattro partite, il litigio con Inzaghi sembra averlo fatto rinascere. Dal 61’ Parolo 6 – Impatto positivo. Sempre attivo e concentrato nel gioco in mezzo al campo. Vertice basso come Leiva nonostante sia in inferiorità.

Correa 5 - Mediocre nella prima parte del match. A campo aperto nella ripresa ed in inferiorità numerica dà il meglio. Ha la palla incollata al piede, in progressione è difficile stragli dietro. Ne sanno qualcosa Medel e Bani costretti al fallo per contenerlo. Fallisce il rigore decisivo nei minuti finali.

All. Inzaghi 6,5 – Posiziona la squadra in campo con mestiere. Ruota gli uomini dopo la partita di coppa. Risposte positive anche dagli uomini della panchina.

Arbitro Orsato 6 – Giusto annullare il gol per la posizione di fuorigioco di Danilo che inganna Strakosha. Corretto anche nella decisione che porta prima all’espulsione di Leiva per il secondo giallo e poi di Medel per il rosso diretto con l’aiuto del Var.

BOLOGNA-LAZIO:

BOLOGNA(4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Krejci; Poli, Medel, Svanberg; Orsolini, Palacio, Sansone. A disp.: da Costa, Sarr, Skov Olsen, Schouten,Corbo, Denswil, Dzemaili, Paz,Mbaye, Destro, Santander. All. Mihajlovic

LAZIO(3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. A disp.: Berisha, Proto, Bastos, Vavro,Lukaku, Lazzari, Patric, Cataldi, Jony, Parolo, Anderson, Caicedo. All. Inzaghi

Marcatori: 21’ Krejci (B), 23’ Immobile (L), 31’ Palacio (B), 40 Immobile (L)

Arbitro : Orsato sez. di Schio

Ammoniti: 20’ Luis Felipe (L),26’ Krejci (B), 63’ Danilo (B), 63’ Sansone (B), 76’ Bani (B), 79’Lulic (L)

Espulsi: 60’ Leiva (L), 70’ Medel (B)