Roma-Cagliari, ovazione dell'Olimpico per Nainggolan al cambio

ROMA CAGLIARI NAINGGOLAN / Quello tra la Roma e Radja Nainggolan è un legame che non si è mai spezzato, neanche a distanza. Il centrocampista belga non perde occasione di ricordare il suo amore per la maglia giallorossa.

Un amore ricambiato, come dimostrano i tifosi romanisti presenti all'Olimpico in occasione del match tra Roma e Cagliari, il primo da ex per il 'Ninja' in quello che è stato il suo stadio per tanti anni. Al momento del cambio al 75', il pubblico dell'Olimpico gli regala infatti un'ovazione con un coro unanime per salutarlo.