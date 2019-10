SERIE A 6 GIORNATA RISULTATI MARCATORI CLASSIFICA / Pomeriggio ricco di gol in Serie A. Dopo il lunch match delle 12.30 vinto dalla Fiorentina di misura sull'Udinese, sono state tre le sfide disputate alle 15. Tris dell'Atalanta che liquida la pratica Lecce grazie alle reti di Zapata, Gomez e Gosens: nerazzurri attualmente al secondo posto in attesa della sfida di questa sera tra Inter e Juventus. Di Lucioni il gol della bandiera per i pugliesi. 2-2 tra Bologna e Lazio: rossoblu due volte in vantaggio con Krejci e Palacio, ci pensa il solito Immobile a salvare Inzaghi. Correa nel finale fallisce il match point spendendo la palla sulla traversa dagli undici metri.

Pari anche tra: prima il vantaggio su calcio di rigore di, poi l'autogol diperde ancheper infortunio, inutile il forcing in area rossoblu con il Var che annulla nei minuti finali la rete del vantaggio di

Ecco risultati e marcatori delle sfide delle ore 15.00:

Atalanta-Lecce 3-1

35' Zapata 40' Gomez 58' Gosens, 88' Lucioni.

Roma-Cagliari 1-1

26' João Pedro, 31' Ceppitelli (A)

Bologna-Lazio

21' Krejčí 31' Palacio, 23' Immobile 40' Immobile

CLASSIFICA SERIE A: Inter 18*, Juventus 16*, Atalanta 16, Napoli 12*, Roma 12, Lazio 11, Cagliari 11, Fiorentina 11, Torino 9*, Verona 9, Bologna 9, Parma 9, Milan 9, Udinese 7, Sassuolo 6*, Brescia 6*, Spal 6, Lecce 6, Genoa 5, Sampdoria 3.

*Una partita in meno