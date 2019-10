CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO / Nonostante la vittoria al 'Ferraris' contro il Genoa, la panchina di Marco Giampaolo continua a traballare.

Secondo 'Sky Sport'resta non convinto di proseguire col tecnico e di fatto spinge ancora per l'esonero. La novità è che in casa rossonera si è cominciato a valutare anche il nome di Stefano in pole per la Sampdoria che si appresta a chiudere il rapporto con Di Francesco . Il tecnico emiliano vanta trascorsi poco felici sulla panchina dell'Inter: nella stagione 2016/2017 subentrò a de Boer venendo poi esonerato a sua volta a tre giornate dal termine.