FIORENTINA UDINESE RIBERY / Frank Ribery, attaccante francese della Fiorentina, si è concesso ai microfoni di 'Dazn' per commentare la vittoria di misura ottenuta dalla squadra viola sull'Udinese nel lunch match della 7a giornata di Serie A.

Ecco le sue parole: ''Io sono molto felice quando vedo un ambiente così. Siamo scesi in campo con cuore e coraggio per i nostri tifosi Mi piace giocare a calcio per momenti così belli, dobbiamo lavorare ancora e bene così, che anche oggi abbiamo vinto una partita molto difficile. Io Fenomeno? Anche i tifosi lo sono... Firenze mi piace, anche alla mia famiglia. Abbiamo una bella squadra, fatta di tanti giovani. L'importante è che mi senta bene, sto lavorando al massimo ogni giorno ed è importante essere arrivato subito al mio livello".