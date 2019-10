PAGELLE TABELLINO ROMA CAGLIARI VOTI / Presentata come la gara dei grandi ex, Roma-Cagliari è stata sicuramente la partita di Robin Olsen, protagonista di una grande prestazione e migliore in campo in assoluto. Male invece Nainggolan e Pellegrini. Tra i giallorossi, male Mancini, non solamente per l'episodio del calcio di rigore.

ROMA

Pau Lopez 6 - Rigore a parte, pochi pericoli per il portiere spagnolo

Spinazzola 6 - Verso fine primo tempo, compie un intervento provvidenziale su tiro a botta sicura di Simeone. Tra i due esterni difensivi, è quello che spinge meno. Nel secondo tempo sbaglia qualche appoggio di troppo. Esce dal campo stremato (dall'80' Santon sv)

Mancini 5 - Sfortunato, ma anche ingenuo nell'episodio del calcio di rigore, dove non viene certo aiutato dal maldestro intervento di Smalling. Gara troppo fallosa e ricca di imprecisioni. Decisamente un passo indietro per l'ex atalantino

Smalling 6 - Avvio indeciso per il difensore inglese, apparso meno sicuro delle prime apparizioni stagionali. Un suo svarione provoca l'intervento con la mano di Mancini. Cresce col passare dei minuti

Kolarov 6 - Meno tambureggiante del solito nel primo tempo, si prende un'ammonizione ingenua per proteste. Nella ripresa si rende protagonista di numerose discese sulla fascia, diventando un pericolo costante per la retroguardia sarda

Cristante 5.5 - Condizionato anche da un problemino fisico accusato in avvio di partita, il numero 4 giallorosso sembra molto più timido del solito

Diawara 6.5 - Conferma i progressi lasciati intravedere in Austria con una prestazione convincente nelle due fasi. Peccato per l'infortunio che lo mette fuori causa alla mezzora (dal 30' Antonucci 6 - Entrato a freddo, nel primo tempo non fa quasi nulla. Molto meglio in avvio di ripresa, pecca però di lucidità in alcune scelte. Dal 74' Kalinic 6 - Trova il gol del 2-1, ma viene annullato per un fallo su Pisacane)

Kluivert 6 - Ottima la fuga sulla destra che provoca l'autorete di Ceppitelli. Anche nella ripresa da due fughe sulla destra nascono due occasioni importanti per Zaniolo e Dzeko. Pecca però in continuità

Veretout 5.5 - Senza infamia e senza lode la sua prestazione nel primo tempo, iniziata sulla trequarti ma conclusa davanti alla difesa per l'infortunio di Diawara. La sua prova migliora leggermente nella ripresa.

Zaniolo 6.5 - E' sua la prima occasione della gara, dove pecca forse di egoismo con Dzeko solissimo al centro dell'area. Si ripete in avvio di ripresa, ma anche questa volta incontra la manona di Olsen, addirittura miracoloso all'83'. E' sicuramente il migliore tra i giallorossi.

Dzeko 5 - Si vede poco nel primo tempo, ma è comunque pericoloso e sempre partecipe. Prova a sunonare la carica nella ripresa, ma pecca d'imprecisione

All. Fonseca 5 - La Roma gioca a sprazzi e sembra aver perso la prolificità delle prime giornate.

Perde la testa dopo il triplice fischio, riemdiando l'espulsione per proteste

CAGLIARI

Olsen 7.5 - Subito due interventi positivi su Zaniolo e Diawara per allentare la pressione dell'ex. Tra fine primo tempo e inizio ripresa compie altre parate importanti. Nel secondo tempo miracolo su Zaniolo verso fine gara.

Cacciatore 5.5 - Molte occasioni della Roma nascono dalla sua fascia

Ceppitelli 4.5 - Subito un'ingenuità per il capitano rossoblu, che si guadagna un giallo in avvio per un fallo inutile. Completa l'avvio horror con l'autogol dell'1-1

Pisacane 6.5 - Ordinato, si rende protagonista di una gara senza particolari sbavature e precisa nelle chiusure. A fine gara, subisce un brutto infortunio

Pellegrini Lu 5. - Soffre la spinta di Kluivert sulla sua fascia, anche in occasione dell'autogol di Ceppitelli (dall'81' Mattiello sv)

Nandez 6.5 - E' lui il centrocampista più dinamico e lo dimostra sin dalle prime fasi del match, creando difficoltà ai giallorossi

Cigarini 6.5 - Riceve in avvio un cartellino giallo che ne condiziona l'impeto nel resto della gara. Nel secondo tempo copre e amministra in maniera molto positiva

Rog 5 - Assente ingiustificato nel primo tempo, la situazione non migliora nella ripresa

Nainggolan 5 - Forse sente troppo l'emozione e nel primo tempo non si segnalano sue iniziative importanti. Anche nella ripresa le cose non migliorano. Attorno all'ora di gioco, tenta una conclusione insensata da centrocampo, sprecando una buona ripartenza (dal 74' Ionita 6 - Nessuna iniziativa particolare, ma nemmeno sbavature da segnalare)

Joao Pedro 6.5 - Trasforma con freddezza il rigore che sblocca la gara. Dopo l'uscita di Simeone, gioca da falso nueve

Simeone 5 - L'impegno c'è, ma si fa ribattere una conclusione praticamente a colpo sicuro da Spinazzola. Assente ingiustificato ad inizio ripresa (dal 59' Castro 6 - Positivo il suo ingresso in campo, aiuta molto i compagni anche in fase di copertura )

All. Maran 6.5 - Non bello, ma pratico. Il suo Cagliari strappa il settimo punto in tre trasferte stagionali.

ROMA-CAGLIARI 1-1

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (80' Santon), Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara (30' Antonucci, 74' Kalinic)); Kluivert, Veretout, Zaniolo; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Jesus, Fazio, Santon, Pastore, Kalinic. Allenatore Fonseca

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu.Pellegrini (80' Mattiello); Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; (74' Ionita) Joao Pedro, Simeone (59' Castro). A disposizione: Rafael, Aresti, Mattiello, Walukiewicz, Oliva, Ionita, Birsa, Deiola, Cerri, Ragatzu. Allenatore Maran

Arbitro: Massa 5 - Non convince nella gestione dell'intera gara. Ammonisce subito due giocatori sardi, ma abbandona poi la durezza iniziale sorvolando su alcuni interventi forse più meritevoli dell'ammonizione, come l'intervento su Diawara e quello non fischiato a Zaniolo. Nell'episodio del gol di Kalinic, sbaglia sicuramente nella mancata comunicazione diretta della decisione presa.

Ammomiti : Ceppitelli (C), Cigarini (C), Simeone (C), Kolarov (R), Pellegrini (C)

Espulso: Fonseca dopo il fischio finale

Marcatori: 26' rig. Joao Pedro (C), 31' autogl Ceppitelli (R)