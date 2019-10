ROMA CAGLIARI NAINGGOLAN OLSEN / Niente fischi e tanti applausi.

Come era preventivabile, la Curva Sud ha accolto con un'ovazione Radjaal momento dell'annuncio delle formazioni ufficiali dello speaker con tanto di striscione sventolato: "Mai un avversario, bentornato Radja".Tutte le news di calciomercato e non solo:

Insieme a Robin Olsen e Luca Pellegrini, il centrocampista belga è uno dei tre ex che scendono in campo da titolari in Roma-Cagliari, sfida valida per la settima giornata di Serie A. Di diverso tenore, invece, il trattamento riservato al portiere svedese, il cui nome è stato accolto da diversi fischi.