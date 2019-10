BOLOGNA LAZIO VOTI PRIMO TEMPO/ Prima parte del match divertente e dinamica, entrambe le squadre che non si accontentano e provano ad affondare in profondità. Ritmi e pressing alto per gli uomini in campo. La Lazio con il suo folto centrocampo inizia meglio con più movimento ma ci pensa il bolognese Krejci a sbloccare la partita. Orsolini dribbla Lulic e Krejci batte Strakosha. Dura appena due minuti il vantaggio dei padroni di casa, Lulic si fa perdonare servendo Immobile che manda in rete il pallone del pareggio. Il Bologna allarga il gioco sulle fasce e Svanberg si insinua tra le linee creando sconpiglio, in una di queste azioni prova il tiro a giro che sbatte sul palo e che Palacio ribadisce in rete.

Strakosha salva l’ipotetico terzo gol e la Lazio riparte in velocità, nello stretto Luis Alberto serve Immobile per il raddoppio.

TABELLINO

BOLOGNA-LAZIO: 2-2

BOLOGNA(4-3-3): Skorupski 6; Tomiyasu 6,5, Bani6 , Danilo 6, Krejci 6,5; Poli6 , Medel 6, Svanberg 7; Orsolini, Palacio 7, Sansone 6. A disp.: da Costa, Sarr, Skov Olsen, Schouten,Corbo, Denswil, Dzemaili, Paz,Mbaye, Destro, Santander. All. Mihajlovic

LAZIO(3-5-2): Strakosha 6,5; Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Radu 6; Marusic 6, Milinkovic 6, Leiva 6, Luis Alberto 6,5, Lulic 6,5; Immobile 7, Correa 6. A disp.: Berisha, Proto, Bastos, Vavro,Lukaku, Lazzari, Patric, Cataldi, Jony, Parolo, Anderson, Caicedo. All. Inzaghi

Marcatori: 21’ Krejci (B), 23’ Immobile (L), 31’ Palacio (B), 40 Immobile (L)

Arbitro : Orsato sez. di Schio

Ammoniti: 20’ Luis Felipe (L),26’ Krejci (B)

Espulsi: