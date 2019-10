PAGELLE TABELLINO ROMA CAGLIARI VOTI / Primo tempo abbastanza vivace e ricco di colpi di scena quello visto all'Olimpico tra Roma e Cagliari. La gara è stata sbloccata dal rigore di Joao Pedro, concesso dopo l'analisi al Var dell'arbitro Massa, ma a riequilibrare il match ci ha pensato l'autogol di Ceppitelli, peggiore in campo in assoluto in questa prima frazione.

ROMA

Pau Lopez 6

Spinazzola 6.5

Mancini 5

Smalling 6

Kolarov 6

Cristante 5.5

Diawara 6.5 (dal 30' Antonucci sv)

Kluivert 6.5

Veretout 5.5

Zaniolo 6

Dzeko 6

All. Fonseca 6

CAGLIARI

Olsen 6.5

Cacciatore 6

Ceppitelli 5

Pisacane 6

Pellegrini Lu.

5.5

Nandez 6.5

Cigarini 6

Rog 5.5

Nainggolan 6

Joao Pedro 6.5

Simeone 5.5

All. Maran 6

ROMA-CAGLIARI 1-1

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Kluivert, Veretout, Zaniolo; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Jesus, Fazio, Santon, Pastore, Antonucci, Kalinic. Allenatore Fonseca

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu.Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Rafael, Aresti, Mattiello, Walukiewicz, Oliva, Ionita, Castro, Birsa, Deiola, Cerri, Ragatzu. Allenatore Maran



Arbitro: Massa 5.5

Ammomiti : Ceppitelli (C), Cigarini (C), Simeone (C), Kolarov (R)

Marcatori: 26' rig. Joao Pedro (C), 31' autogol Ceppitelli (R)