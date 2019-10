INTER SCONCERTI CONTE / "Conte sbaglia ed esagera, la sua irruenza comincia a diventare un caso". L'attacco arriva direttamente da Mario Sconcerti dalle colonne del 'Corriere della Sera'.

Il giornalista non le manda a dire al tecnico dell'Inter, in merito ai recenti episodi, compreso quanto accaduto a Barcellona: "Non puoi essere nemico di giornalisti, arbitri, social e tifosi nel giro di tre giorni, altrimenti ha ragione l'arbitro di Barcellona perché significa che l'errore è tuo ed è un'esagerazione. Se poi un arbitro dovesse dire "Non ti sopporto più", è il riassunto del tutto". Prosegue Sconcerti: "Conte deve capire che non è più alla Juventus, società che frena di suo la polemica, ma ora è in un pezzo di calcio dove le cose si moltiplicano sempre. Deve cercare di capirlo, a meno che la tattica non sia diventare un Mourinho un po' più snob".