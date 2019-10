PAGELLE E TABELLINO DI ATALANTA-LECCE/ Vince e convince nel nuovo stadio la squadra di Gasperini che, con Gomez e Zapata, conferma il migliore inizio della squadra bergamasca della sua storia. A Liverani non basta Gabriel e Falco per arginare gli avversari. Giornata negativa per Imbula.

ATALANTA

Gollini 6 – Bene sia nelle uscite basse sia nelle alte. Ottima parata in occasione del tiro ravvicinato di La Mantia al 37’.

Djimsiti 6 – Gioca bene d’anticipo, non consentendo al Lecce di attaccare dal suo lato. Qualche errore di troppo in fase d’impostazione.

Kjaer 6 – Bene quando si tratta di giocare d’anticipo. Commette qualche errore nello scalare, consentendo al Lecce di avere qualche possibilità in attacco. Dal 68’ Tolói 6 – Sempre molto attento quando il Lecce prova ad attaccare la profondità.

Palomino 6,5 – Soffre leggermente l’uno contro uno con Falco. Molto attento e preciso in fase di costruzione.

Castagne 6,5 – Tanta corsa e duttilità tattica: grazie a queste due qualità, fa bene entrambe le fasi di gioco.

de Roon 6,5 – Fisico, impegno e sacrificio: è chi riesce a dare equilibrio al centrocampo dell’Atalanta.

Freuler 6,5 – Funge da schermo davanti alla difesa. Elude bene il pressing del Lecce, con veloci verticalizzazioni per gli esterni o le tre punte.

Gosens 7 – Presta molta attenzione alla fase di copertura, aiutando Palomino contro Falco. Bravo nell’andare in pressing su Rispoli, in occasione del gol di Zapata. Approfitta di un assist di Ilicic per segnare il suo terzo gol stagionale.

Gómez 8 – Parte spesso da dietro, per poi attaccare la profondità. Non dà mai punti di riferimento, mandando in tilt da difesa avversaria. Approfitta di una disattenzione di Imbula per segnare il due a zero.

Ilicic 6,5 – Fa tanto movimento senza palla, approfittando degli spazi creati da Zapata. Solo un buon Gabriel gli nega la gioia del gol all’8’. Da un suo assist, arriva il gol di Gosens. Dal 74’ Malinovskiy 6,5 –Così come Gomez, anche il giovane trequartista illumina il gioco con passaggi di prima.

Zapata 8 – Bravo nel tenere palla e far salire la squadra. Con il suo movimento senza palla, crea spazio per i compagni di squadra. Bravo nell’approfittare di un errore di Rossettini, per andare a segno al 34’. Da un suo assist, arriva il gol di Gomez. Dal 58’ Muriel 6 – Con la sua velocità, tiene sempre in costante apprensione la difesa salentina. Pecca di precisione sotto porta.

All. Gasperini 7 – La sua squadra gioca a ritmi serrati sin dall’inizio, mettendo in mostra un gioco spumeggiante e emozionante.

LECCE

Gabriel 6,5 – Salva in un più di un’occasione il Lecce con ottime parate su Gomez e Ilicic, dimostrando grande reattività e posizionamento tra i pali. Incolpevole sulle reti dell’Atalanta.

Rispoli 5,5 – Approfitta spesso del tanto che ha a disposizione per attaccare. In ritardo in occasione del gol di Zapata.

Rossettini 5 – Bene quando prova a giocare d’anticipo. Da un suo errore in fase d’impostazione, arriva il gol di Zapata.

Lucioni 6,5 – Bene in fase d’impostazione. Soffre troppo il movimento senza palla di Ilicic e gli inserimenti dei centrocampisti bergamaschi. Segna il gol della bandiera all’86’ approfittando di una disattenzione difensiva dell’Atalanta.

Calderoni 5,5 – Cerca di mantenere la posizione per fronteggiare nel miglior modo possibile Castagne, ma in molte occasioni ne esce sconfitto.

Petriccione 5 – Pecca d’inesperienza in alcune occasioni, consentendo a Gomez e compagni di attaccare senza grossi problemi. Dal 54’ Farias 5,5 – Fa ben poco per rendersi pericoloso.

Imbula 4,5 – Prova ad aiutare la difesa in fase di non possesso palla, ma non sempre vi riesce. In ritardo in occasione del gol di Gomez. Sbaglia la posizione anche in occasione del gol di Gosens. Dall’88’ Vera – s.v.

Majer 5,5 – Funge da raccordo tra il centrocampo e l’attacco, trasformando l’azione da difensiva a offensiva. Poco partecipe in fase di non possesso palla.

Mancosu 6 – Arretra spesso la sua posizione per far ripartire l’azione, verticalizzando subito per le due punte.

Falco 6 – Con la sua velocità e i suoi dribbling tengono in costante apprensione Palomino.

La Mantia 6 – Tanto movimento e dialogo con Falco. Senza un grande Gollini, avrebbe segnato il gol del momentaneo palleggio. Dal 59’ Babacar 6 – Bravo nel protegger palla per far salire la squadra. Viene poco servito dai compagni di squadra.

All. Liverani 5 – Il suo Lecce prova a giocare palla a terra sempre, ma dimostra una grande fragilità quando viene pressata e nell’uno contro uno.

Arbitro: Di Bello 6 – Discreta prestazione del direttore di gara, che sanziona con l’ammonizione i falli più cattivi.

TABELLINO

ATALANTA-LECCE 3-1

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Djimsiti, Kjaer (68’ Tolói), Palomino, Castagne, de Roon, Freuler, Gosens, Gómez, Ilicic (74’ Malinovskiy), Zapata (58’ Muriel). A disposizione: Rossi, Sportiello, Hateboer, Arana, Ibañez, Masiello, Pasalic, Barrow. All. Gasperini

LECCE (4-3-1-2): Gabriel, Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni, Petriccione (54’ Farias), Imbula (86’ Vera), Majer, Mancosu, Falco, La Mantia (59’ Babacar). A disposizione: Bleve, Vigorito, Riccardi, Meccariello, Dell'Orco, Tachtsidis, Shakhov, Lapadula, Lo Faso. All. Liverani

MARCATORI: 34’ Zapata (A), 40’ Gomez (A), 56’ Gosens (A), 86’ Lucioni (L)

ARBITRO: Marco Di Bello (Sez. di Brindisi)

AMMONITI: 61’ Lucioni (L), 62’ Kjaer (A), 83’ Majer (L), 88’ Rispoli (L)

ESPULSI: