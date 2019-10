PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-UDINESE 1-0: Milenkovic regala i tre punti, Jajalo ingenuo

PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA UDINESE/ E' andato in scena all'Artemio Franchi di Firenze il lunch match di Serie A tra Fiorentina ed Udinese. Dopo una prima frazione di gioco dove ha prevalso la fase di studio, nella ripresa si accende la partita. Chiesa ha l'occasione di sbloccarla dopo un quarto d'ora dall'inizio della ripresa ma Musso è bravissimo a chiudergli la porta. Al 72' si sblocca la gara, calcio d'angolo di Pulgar e terzo tempo di Milenkovic che insacca il vantaggio viola. Risponde subito la squadra bianconera con Lasagna che davanti la porta libera il sinistro che viene deviato in angolo da un grande intervento di Dragowski. Terza vittoria consecutiva per una Fiorentina sempre più convincente.

FIORENTINA

Dragowski 6.5- Provvidenziale il suo intervento che evita il gol del pareggio di Lasagna

Milenkovic 7- Bene come tutto il reparto difensivo viola, grande stacco di testa con il quale regala il gol vittoria alla Fiorentina.

Pezzella 6.5- Il capitano viola mette in mostra le sue qualità difensive e la sua esperienza in chiusura.

Caceres 6.5- Attento e concentrato, deciso nei contrasti. Grande partita del difensore uruguaiano.

Lirola 6- Corre tanto sulla fascia destra e serve bene i compagni. Si vede meno nella ripresa

Pulgar 6.5- Preciso nei passaggi e determinato nel recupero palla. Preciso l'assist per la testa di Milenkovic

Badelj 5.5- Molti passaggi sbagliati, poco concentrato. (dal 64' Benassi 6.5- Il suo ingresso regala grande vitalità alla squadra, ottimi gli inserimenti)

Castrovilli 6.5- Il miglior dribblatore della Serie A è sempre pericoloso. Elemento imprevedibile della squadra. (dal 81' Zurkowski S.V.)

Dalbert 6.5- A sinistra spinge molto e spesso si inserisce creando pericoli.

Chiesa 6.5- Solita prestazione vivace e veloce, sempre il più pericoloso.

Ribery 6.5- Dimostra la sua grande tecnica saltando gli avversari, non riesce però ad essere decisivo. (dal 86' Ghezzal S.V.)

All. Montella 7- Terza vittoria consecutiva per la sua Fiorentina. Dopo molte prestazione buone ma senza frutti cominciano ad arrivare anche le vittorie.

Squadra sempre molto pericolosa in attacco e solida in difesa.

UDINESE

Musso 6.5- Bravissimo a restare in piedi fino all'ultimo ed a chiudere la porta a Chiesa. Non può nulla sul gol.

Opoku 6- Molto bene nel chiudere gli spazi insieme ad Ekong, contenere Ribery e Chiesa non è mai facile.

Troost-Ekong 6- Importanti le sue chiusure, rischia di macchiare la sua prestazione regalando palla Chiesa davanti a Musso.

Samir 6- Esperto e bravo nell'impostare in difesa. Roccioso come sempre in chiusura.

Larsen 6- Spinge meno del solito, ma sempre attento in copertura. (dal 85' Ter Avest S.V.)

De Paul 5.5- Non una grande prestazione la sua, qualche spunto interessante ma non troppo.

Jajalo 5- Tante verticalizzazioni e tante idee palla al piede. Lascia sfilare a fondo campo il pallone da cui nasce il gol della Fiorentina, ingenuità imperdonabile.

Mandragora 5.5- Un po' nascosto, pochi palloni giocati. Prestazione anonima. (dal 78' Barak S.V.)

Sema 6- Bravo a sinistra nel contenere le discese di Chiesa e Lirola.

Nestorovski 6- Bravo a farsi trovare pronto nel gol annullatogli. (dal 63' Lasagna 6.5- Entra e si procura una grande occasione per pareggiare.

Okaka 5.5- Bene nel primo tempo nel proteggere palla e servire i compagni. Scompare nella ripresa.

All.Tudor 6- Udinese molto organizzata ed ordinata. Protesta in maniera eccessiva per un fallo non sanzionato su Sema e l'arbitro lo espelle. Sconfitta che non annulla quanto di buono visto oggi.

Arbitro: Prontera 6- Prima conduzione in Serie A per l'arbitro di Bologna senza troppi problemi. Bravo nell'annullare il gol a Nestorovski con l'aiuto del Var. Sbaglia a volte a non far concretizzare il vantaggio.

TABELLINO

Fiorentina-Udinese 1-0

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj (dal 64' Benassi), Castrovilli (dal 81' Zurkowski), Dalbert; Chiesa, Ribery dal 86' Ghezzal). A disposizione: Terracciano; Ceccherini, Terzic, Ranieri, Venuti; Benassi, Cristoforo, Boateng, Sottil, Vlahovic. All. Montella

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Larsen (dal 85' Ter Avest), De Paul, Jajalo, Mandragora (dal 78' Barak), Sema; Nestorovski (dal 63' Lasagna), Okaka. A disposizione: Nicolas, Perisan; Sierralta, De Maio, Nuytinck; Walace, Fofana; Pussetto, Teodorczyk. All. Tudor

Arbitro: Prontera (sezione di Bologna)

Marcatori: 71' Milenkovic

Ammoniti: 39' Castrovilli, 54' Samir, 73' Opoku

Espulsi: 61' Tudor