SAMPDORIA DI FRANCESCO PIOLI / L'avventura di Eusebio Di Francesco alla Sampdoria sembra ormai giunta al capolinea. L'addio tra il club blucerchiato e il tecnico abruzzese, che ha collezionato soltanto una vittoria in queste prime sette giornate di campionato, sembra ormai sempre più vicino. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la società blucerchiata ha deciso di non proseguire il rapporto con l'ex allenatore della Roma.

Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra le parti per discutere della rescissione contrattuale. Già Calciomercato.it aveva sottolineato come la società avesse deciso di esonerare il tecnico e in pole, per la panchina, ci sarebbe Stefano Pioli . Il tecnico emiliano piace anche alcome possibile sostituto di, mentre sembra che nelle ultime ore anche la dirigenza delabbia pensato a, ma la vittoria di ieri dei rossoneri potrebbe aver allontanato, almeno per il momento, lo spettro esonero per Marco