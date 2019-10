Real Madrid, un'altra tegola per Zidane: out un titolare

REAL MADRID INFORTUNIO KROOS / Brutte notizie per il Real Madrid:dopo la sofferta vittoria col Granada (4-2), i blancos devono fare i conti con l'ennesimo infortunio di questo inizio di stagione.

che aveva abbandonato la sfida con gli andalusi al minuto 26, si è sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno rivelato, come annunciato dalla società, "una lesione all'adduttore della gamba sinistra". L'infortunio potrebbe tenerlo ai box tra le due e le tre settimane, ed è una pessima notizia per Zinedine Zidane: è certa l'assenza del tedesco per le sfide con Maiorca e Galatasaray, e in questo momento per lui è in dubbio anche il fondamentale Clasico del 26 ottobre.

