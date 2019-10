BARCELLONA VALDES KLUIVERT / L'avventura di Victor Valdes come allenatore del Juvenil A del Barcellona potrebbe concludersi dopo meno di tre mesi. L'ex portiere, infatti, è in aperto contrasto con Patrick Kluivert, nuovo responsabile della cantera blaugrana: secondo 'AS', tra i due ci sarebbe stata una conversazione con toni molto accesi e il tecnico non ha viaggiato con la sua squadra per la trasferta a Tarragona, segnale evidente della rottura.

Nei prossimi giorni ci sarà una riunione per prendere la decisione definitiva, ma la dirigenza sembra aver già sciolto le riserve: il lavoro di Valdes non soddisfa (pesano le sconfitte in Youth League contro Borussia e Inter) e l'ex numero uno, da parte sua, protesta per non poter utilizzare lo stadio Cruyff in tutte le gare, visto che è occupato dalla seconda squadra del Barça e da quella femminile.

