Milan, il duro messaggio di Calabria: "Voglio cancellare, non va bene"

MILAN CALABRIA MESSAGGIO / Il Milan ha ritrovato il sorriso grazie alla sofferta vittoria di ieri sera col Genoa, ma uno dei protagonisti in negativo della sfida è stato Davide Calabria. Il terzino è stato infatti espulso nel finale del match, ristabilendo la parità numerica ed esponendo i suoi all'assalto finale rossoblù, innocuo solo grazie al rigore neutralizzato da Pepe Reina in pieno recupero. Il calciatore, al secondo cartellino rosso in questo campionato, oggi ha deciso di mandare un lungo messaggio ai sostenitori rossoneri attraverso il suo profilo Instagram. Queste le sue parole: "È stato un inizio di stagione complicato. Per la squadra. Per me.

E spero che la vittoria di ieri sia stata la svolta. Dal punto di vista personale invece questa sosta dovrà rappresentare ’cambiamento’. Ho voglia di voltare pagina e cancellare questi primi mesi di stagione. Non è una questione di impegno ma di resa, che non mi soddisfa. È stata una notte complicata. Perché così non va bene. Ho voglia di ritrovare me stesso e ce la metterò tutta e mi impegnerò ancor più di prima per questo. “Affronta gli ostacoli e fa qualcosa per superarli. Scoprirai che non hanno neanche la metà della forza che pensavi avessero.” Davide".

