MILAN MALDINI BOBAN ELLIOTT / In casa Milan il 'problema' Giampaolo è passato un po' in secondo piano dopo la vittoria, sofferta e senz'altro non scacciacrisi, contro il Genoa, dando spazio a un altro decisamente più serio e già noto. Un problema caratterizato dalle forti divergenze tra la società ed Elliott, proprietario del club.

Divergenze che Zvominire Paolo, a loro volta in contrasto per ciò che concerne Giampaolo, non hanno nascosto al 'Financial Times' pur sottolineando l'importanza del fondo - che ha voluto e ottenuto un mercato senza 'follie' dicendo un no netto all'acquisto di campioni - nel 'salvataggio' del club.

"Il nostro sogno è di avere risultati domani - ha evidenziato il CFO Boban, come riporta 'calcioefinanza.it' - Elliott ha una strategia diversa, una visione differente… Credo che si possa trovare il modo per essere contenti entrambi". Il Ds Maldini è stato ancor più diretto: "Nessuna squadra giovane, con tutti i giovani giocatori, ha vinto la Champions League o lo scudetto. Questo è un dato di fatto".

Elliott è convinto che la strada intrapresa - sul piano sportivo: prendere giovani a poco prezzo da valorizzare e rivendere per fare plusvelenze - possa ridare brillantezza al brand Milan, per poterlo poi rivendere a una cifra superiore al miliardo. In tal senso, e questo appare più che evidente, per il fondo sarà fondamentale il nuovo stadio, ancor più della costruzione di una grande squadra e quindi di vittorie sul campo.