CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC MANCHESTER UNITED / Il Manchester United è alla ricerca di un nuovo attaccante sul mercato di gennaio, ma Ed Woodward vuole a tutti costi evitare "un nuovo Alexis Sanchez". Il retroscena lo ha svelato oggi l'Express', ricordando le difficoltà sotto porta dei Red Devils e la volontà di rinforzare l'attacco a disposizione di Solskjaer, ma senza fare follie.

Il cileno fu acquistato a gennaio 2018 ed ha lasciato un pessimo ricordo agli inglesi, che sborsarono circa 35 milioni per strapparlo all'Arsenal e circa 20 netti a stagione per il calciatore, salvo poi vedersi "costretti" a cederlo all'Inter in prestito. Paradossalmente questa situazione può favorire... La. Il prescelto per il colpo da mettere a segno, infatti, è, attaccante d'esperienza e senza costi elevati, ormai fuori dai piani della Vecchia Signora, che non è riuscita a cederlo in Qatar . "Un affare sicuro", secondo la dirigenza dello United: presto la trattativa può entrare nel vivo.

