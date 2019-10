VIDEO SERIE A ROMA CAGLIARI HIGHLIGHTS / Roma-Cagliari è una delle tre gare di scena alle 15 valevoli per la settima giornata di Serie A. I giallorossi non vogliono sbagliare davanti ai propri tifosi, specie dopo il pareggio deludente in Europa League.

Di fronte un Cagliari che proverà a portarsi a casa almeno un punto. A fine gara, Calciomercato.it tramite il canale Youtube della Lega Serie A vi offre gli highlights di Roma-Cagliari.

GUARDA IL VIDEO