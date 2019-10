VIDEO SERIE A ATALANTA LECCE HIGHLIGHTS / Atalanta-Lecce è una delle tre gare delle 15 valevoli per la settima giornata di Serie A.

I bergamaschi puntano a riscattare l'amaro ko in Champions contro lo Shakhtar, con tre punti agguanterebbero la Juventus al secondo posto in attesa del derby d'Italia in programma stasera. Di fronte comunque un Lecce che i 6 punti gli ha ottenuti fin qui solo in trasferta. A fine gara, Calciomercato.it tramite il canale Youtube della Lega Serie A vi offre gli highlights di Atalanta-Lecce.

GUARDA IL VIDEO