Tottenham in crisi, arriva Allegri? La risposta di Pochettino

TOTTENHAM ESONERO POCHETTINO ALLEGRI / La finale di Champions League di giugno sembra un ricordo lontano per il Tottenham, che non vive certo il suo miglior momento. Dopo l'umilante sconfitta in Champions col Bayern, ieri è arrivata un'altra durissima sconfitta col Brighton in Premier League (3-0).

Gli Spurs hanno raccolto finora solo 11 punti su 24 a disposizione e non sono riusciti a vincere nemmeno uno degli ultimi 10 match in trasferta in campionato, perdendo in totale 17 partite nel 2019. La panchina di Mauricio Pochettino traballa come non mai e il suo possibile sostituto è Massimiliano Allegri, da tempo obiettivo degli inglesi. Ieri, però, l'allenatore ha gettato acqua sul fuoco, come riporta la 'BBC': "Preoccupato? No... Mi preoccupa la vita, non il calcio. Nel calcio si vince e si perde". L'argentino ha aggiunto: "In questo sport bisogna essere forti, prendere decisioni e metterci la faccia se le cose non vanno nel verso giusto. Faremo questo: affronteremo la situazione negativa e lavoreremo duro per cambiare le cose. Devo accettare le critiche, fanno parte del lavoro così come gli elogi".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!