CALCIOMERCATO KOLAROV ROMA RINNOVO STELLA ROSSA / Sin dal suo arrivo alla Roma, Kolarov si è rivelato l'arma in più per tutti gli allenatori che si sono succeduti in panchina. Il suo apporto in mezzo al campo infatti è risultato quasi sempre di fondamentale importante. Nonostante sia alla soglia dei 34 anni, il club capitolino non intende privarsi del proprio tesserato, il cui contratto scadrà a fine stagione.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', l'idea della società è quella di mettere sul piatto un prolungamento annuale con opzione per una seconda stagione. L'ultima parola spetterà all' ex City, il quale sembra risentire del forte richiamo da parte dei serbi della, club che però non può competere con le cifre che guadagnerebbe a Roma. E' quindi probabile che il difensore possa proseguire la sua carriera all'ombra del Colosseo.

