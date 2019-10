Bologna-Lazio, Mihajlovic in panchina: le ultime

BOLOGNA LAZIO MIHAJLOVIC / Per Sinisa Mihajlovic la sfida tra Bologna e Lazio, in programma oggi allo stadio Dall'Ara (ore 15) è una gara speciale. Di fronte ci sarà il club che ha segnato la sua vita e il suo desiderio è quello di viverla dalla panchina.

Un desiderio che, nelle ultime settimane, è stato spesso difficile da realizzare a causa delle terapie alle quali si sta sottoponendo per combattere la leucemia, ma oggi potrebbe arrivare per lui una buona notizia. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, questa mattina per il tecnico ci saranno ulteriori controlli e potrebbe arrivare l’ok per la sua presenza in campo.

