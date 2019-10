Fiorentina, Batistuta incontra Prandelli e sceglie il suo futuro

FIORENTINA BATISTUTA PRANDELLI /Gabriel Omar Batistuta ha scelto cosa farà 'da grande': vuole diventare allenatore.

L'argentino, in questi giorni a Firenze dove sta seguendo un programma di riabilitazione dopo l'intervento alla caviglia sinistra, vuole però seguire un percorso di avvicinamento alla panchina e presto si metterà a disposizione di un amico e futuro collega,Secondo quanto svelato oggi dal 'Corriere dello Sport', i due si sono incontrati in questi giorni e il tecnico ha comunicato all'ex attaccante che lo accoglierà volentieri nel suo staff quando riceverà la prossima chiamata da un club. I due si conoscono da diversi anni, grazie al lungo percorso di Prandelli con la Fiorentina e le frequenti visite di Batistuta nel capoluogo toscano. Qualche mese fa, 'Batigol' trattò con Commisso un ingresso nel club , ma l'accordo non arrivò. È arrivata, invece, la sua nuova decisione: appena Prandelli tornerà al lavoro, ci sarà anche lui.

