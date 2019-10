Roma, Pallotta convoca un summit a Boston: ecco quando

CALCIOMERCATO ROMA PALLOTTA BOSTON SUMMIT / La Roma affronterà nel pomeriggio il Cagliari all'Olimpico per provare a far dimenticare il pareggio in Europa League contro il modesto Wolfsberg. Archiviata la gara contro i sardi, la squadra tornerà in campo, dopo la sosta, domenica 20 ottobre contro la Sampdoria.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', martedì 8 ottobre invece sarà una giornata importante per quanto riguarda i vertici del club. Il patron Pallotta infatti ha convocato gli elementi apicali della società nel suo quartier generale di Boston. Tra i tanti punti all'ordine del giorno ci saranno sicuramente quelli relativi all'inizio di stagione e alle strategie in vista del futuro, le quali contempleranno anche il mercato.

