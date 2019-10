Inter-Juventus, la frecciata di Moratti a Agnelli: "Fa cose strane"

INTER JUVENTUS MORATTI / È il gran giorno di Inter-Juventus e Massimo Moratti, ai microfoni della 'Rai', ha parlato di una sfida mai così importante per la lotta per lo scudetto negli ultimi anni: "Oggi all'Inter c'è una famiglia cinese che deve costruirsi una storia", riporta ‘Tuttosport’, "la Juve ha Andrea Agnelli ma è diventata un'azienda.

C'è una rivalità legata anche al passato, non piacevolissimo con Calciopoli". L'ex patron ha ammesso che, se dovesse invitare a cena un presidente di Serie A, sarebbe proprio il bianconero. Ma non gli ha risparmiato una stoccata: "Fa cose strane, come i continui ricorsi contro l'Inter che non capisco. Però è quello che conosco di più e mi fa sempre piacere".

