MANCHESTER UNITED JUVENTUS POGBA / Il Real Madrid non molla Paul Pogba. Il francese ed Eriksen sono i due grandi obiettivi di Zidane per rinforzare il centrocampo dei 'Blancos' già nella finestra di gennaio, con l'ex Juventus in cima ai desideri di 'Zizou'.

Approfittando dell'avvio di stagione poco brillante del- scrive il 'Daily Star' - il Real potrebbe tentare un affondo già nel prossimo mercato invernale dopo aver a lungo cercato il giocatore la scorsa estate. Pogba, corteggiato anche dalla Juve per un possibile ritorno in bianconero, è rimasto finora piuttosto freddo sui discorsi in chiave rinnovo con lo United. Non trovano conferme, inoltre, le richieste e un nuovo ingaggio da 600 mila sterline a settimana del campione del mondo per dare il via libera al rplungamento del contratto in scadenza attualmene nel 2021 con opzione per un altro anno.