Inter-Juventus, è sfida anche sul mercato: duello per Chiesa e Tonali

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS TONALI CHIESA / Questa sera la Serie A si impreziosirà con il big match tra Inter e Juventus, sfida che metterà a disposizione punti pesantissimi in chiave campionato. La sfida tra le due compagini in questione però non si fermerà al mero duello sul campo: Paratici e Marotta infatti stanno continuando a lavorare anche in vista del mercato, momento in cui si ritroveranno a sfidarsi per Federico Chiesa e Sandro Tonali.

I due calciatori infatti sono da tempo nelle mire di bianconeri e nerazzurri. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', per quanto riguarda l'esterno della, decisiva sarà sicuramente la sua volontà di vestire una maglia piuttosto che un'altra. Sul fronte legato al mediano del, le due società saranno pronte a darsi battaglia in estate, momento in cui il presidente Cellino difficilmente riuscirà a resistere agli assalti delle big per il proprio gioiello.

