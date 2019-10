INTER JUVENTUS FORMAZIONI / Luci a 'San Siro' per il Derby d'Italia tra Inter e Juventus, con i nerazzurri che arrivano alla grande sfida a punteggio pieno e con due punti di vantaggio sui campioni d'Italia. L'atteso ex Antonio Conte deve rivolgere il nodo Lukaku, non al meglio della condizione per un affaticamento muscolare: il belga alla fine dovrebbe recuperare e affiancare Lautaro Martinez in attacco. In preallarme c'è Politano.

è in netto vantaggio su Candreva sulla fascia destra, mentresarà preferito a Vecino a centrocampo.

Sponda bianconera, Sarri sembra intenzionato a riproporre Ramsey sulla trequarti dopo la titolarità di Bernardeschi nell'ultima gara di Champions contro il Bayer Leverkusen. Cristiano Ronaldo farà coppia con Higuain, con l'argentino che dovrebbe far suo il ballottaggio con il connazionale Dybala. Il match tra Inter e Juventus verrà trasmesso in pay-per-view su Sky Sport e in streaming su SkyGo per gli abbonati alla piattaforma satellitare, con fischio d'inizio alle 20.45.

Inter-Juventus, le probabil formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri