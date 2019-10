GENOA ANDREAZZOLI / Ore di riflessione in casa Genoa sul futuro di Aurelio Andreazzoli. Si fa sempre più delicata la posizione del tecnico dei 'Grifoni' dopo la rocambolesca sconfitta contro il Milan e il penultimo posto in classifica, davanti solo ai cugini della Sampdoria.

Una sola vittoria e ben quattro sconfitte in questo avvio di Serie A per Andreazzoli, con il patrone la dirigenza dei liguri che stanno valutando la posizione dell'allenatore ex Roma ed Empoli approfittando anche della sosta del campionato.

Percentuali basse sulla conferma: in caso di esonero - scrive il 'Corriere dello Sport' - in pole ci sarebbe Davide Nicola, già da tempi non sospetti in orbita Genoa. In corsa anche Pioli, che però potrebbe essere il prescelto alla Sampdoria per sostituire Di Francesco, mentre l'idea Thiago Motta dovrebbe restare solo una suggestione. In lizza e sul taccuino di Preziosi anche Ranieri e Guidolin.