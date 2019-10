GENOA MILAN REINA / Protagonista assoluto di Genoa-Milan. Reina prima commette un errore clamoroso sulla punizione di Schone poi salva i rossoneri dal dischetto dicendo no proprio all'ex Ajax.

Lo spagnolo è intervenuto in zona mista al termine del match: "Dopo l'errore del primo tempo, l'esperienza mi ha aiutato a non uscire dalla partita. Sono orgoglioso della reazione dei ragazzi. Non abbiamo mai mollato, portando a casa 3 punti importanti. Sapevamo che eravamo in partita, non abbiamo mollato. La palla brucia e non è facile giocare, sbagliare fa parte del calcio. La squadra migliorerà ne sono certo. Ora abbiamo due settimane di lavoro, ci vuole tanta fiducia. Speriamo che questa vittoria sia la nostra svolta".