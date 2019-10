GENOA MILAN INFORTUNIO CRISCITO / Genoa alle prese con l'infortunio di Mimmo Criscito.

Durante la gara di stasera contro il, valevole per la settima giornata di, il difensore ha lasciato il campo al minuto 11 a causa di un infortunio: rimasto dolorante a terra per svariati minuti, è stato accompagnato fuori solo con l'ausilio della barella, mentre al suo posto è entrato(poi espulso nella ripresa). Per lui, stando alle prime informazioni, si teme almeno uno stiramento al flessore della gamba sinistra: clicca qui per restare aggiornato. Si attendono quindi riscontri ufficiali sulle sue condizioni e i tempi di recupero.