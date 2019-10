GENOA MILAN ZONA MISTA / Il Milan espugna il Marassi e torna alla vittoria, contro il Genoa. Al termine del match è intervenuto in zona mista il calciatore rossoblù Ghiglione: "Abbiamo fatto la partita preparata in settimana, mostrando poca attenzione in occasione dei gol.

Contestazione dei tifosi? Col gioco li abbiamo portati dalla nostra parte nel primo tempo. Sta solo a noi. Andreazzoli? Sta con noi, non c'è alcun tipo di problema. C'è tanta amarezza, abbiamo messo sotto il Milan nel primo tempo, abbiamo fatto quello che dovevamo. Hanno grande qualità e sono riusciti a ribaltare il risultato"