GENOA MILAN ANDREAZZOLI / Aurelio Andreazzoli ha commentato a 'DAZN' il ko del Genoa contro il Milan, partendo dall'infortunio di Criscito: "E' muscolare, ma ho la sensazione che è un infortunio serio. Ho fatto i complimenti ai ragazzi alla fine del primo tempo perché hanno fatto la gara che mi aspettavo che facessero. Poi in un paio di minuti abbiamo buttato via tutto con un errore inconcepibile per la Serie A, poi la squadra è tornata a fare tutto quello che avevamo chiesto, lottare con tutto quello che avevano.

C'è rammarico perché si gioca per il risultato, ma il calcio è fatto di episodi e di interpretazioni: quando metti cuori, voglia, applicazione, gli episodi incidono meno, stasera hanno inciso comunque. Mi dispiace per i ragazzi. Rosso? Non ho protestato, parlo con gli arbitri prendono la decisione: sono andati anche a vedere, avranno la certezza. Era netto anche il nostro rigore: gli episodi hanno girato in senso contrario. Raccontiamo una storia che avremmo meritato di raccontare in maniera diversa. Troppi gol subiti? Basta vedere gli episodi di stasera: sono situazioni da episodi, interpretazione, leggerezza, a volte anche colpa mia. Sono quasi sempre gli episodi: abbiamo preso tanti gol con squadra schierata, dove si dovrebbe gestire le situazioni in maniera migliore".