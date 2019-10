GENOA MILAN BONAVENTURA / Felice per la vittoria sofferta del suo Milan contro il Genoa, Bonaventura ha rilasciato alcune parole a fine gara: "Vittoria importante perché venivamo da prestazioni negative. Era importante vincere, penso che possiamo e dobbiamo fare meglio.

Fragilità mentale? Siamo una squadra con tanti giovani, quando c'è pressione non è facile giocare, dobbiamo abituarci - spiega ai microfoni di 'Dazn' - E' stata dura stare fuori, ora sto bene e non vedevo l'ora di giocare. In questi mesi ho lavorato tantissimo, il ginocchio va benissimo, mi sento bene. Personalità? Qualcuno che ha più esprienza deve parlare ogni tanto e farsi sentire. Siamo tutti responsabili. Penso che dobbiamo fare meglio ancora tante cose, lavoreremo per migliorare. Pausa? Dopo una vittoria lavorare un po' ci farà sicuramente bene, chi sarà a Milanello dovrà lavorare per migliorare".