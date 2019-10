MILAN GIAMPAOLO ESONERO / Era la gara da dentro o fuori e il Milan, pur soffrendo, è riuscito a portare a casa tre punti fondamentali per Marco Giampaolo: con la vittoria contro il Genoa il tecnico, salvo clamorosi colpi di scena, assesta la sua posizione mettendo nei guai Andreazzoli.

Il 2-1 a 'Marassi' però non tranquillizza affatto i sostenitori milanisti che sui social manifestano tutto il loro malcontento per una nuova prestazione di grande sofferenza e poco gioco: in molti continuano a chiedere l'esonero di Giampaolo, impuntandogli tra l'altro la panchina iniziale per, i due brasiliani che mandati in campo ad inizio ripresa hanno dato la svolta al match.

